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В следующем году производство ВВП в Нахчыване вырастет на 3,9%

В следующем году производство ВВП в Нахчыване вырастет на 3,9% Производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Нахчыванской Автономной Республике в 2025 году предположительно составит 1,5 млрд манатов, что на 3,9% больше прогнозного показателя 2024 года.
Финансы
11 декабря 2024 г. 19:52
В следующем году производство ВВП в Нахчыване вырастет на 3,9%

Производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Нахчыванской Автономной Республике в 2025 году предположительно составит 1,5 млрд манатов, что на 3,9% больше прогнозного показателя 2024 года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики НАР, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на заседании Комитета по экономической политике Верховного Меджлиса.

А. Исмаилов отметил, что в 2025 году ожидается рост во всех секторах экономики: "Производство промышленной продукции вырастет, по прогнозам, на 3,7%, сельхозпродукции - на 2,5%, рост объема строительно-монтажных работ в структуре инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 10,5%".

Отметим, что за январь-октябрь этого года производство ВВП в автономной республике выросло на 1,1%, составив 1 млрд 192 млн 600,1 тыс. манатов.

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Версия на английском языке GDP production in Nakhchivan to grow by 3.9% next year
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda gələn il ÜDM istehsalı 3,9 % artacağı proqnozlaşdırılıb

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