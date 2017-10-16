В скором времени Россия выпустит собственную криптовалюту

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Investing.com, с подобным заявлением на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба выступил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По его словам, создание собственной криптовалюты – инициатива президента России Владимира Путина.

Н.Никифоров отметил, что создание российской криптовалюты должно произойти как можно быстрее: "Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС".

Министр добавил, что при покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы.

Появление крипторубля не будет означать, что Россия планирует легализовать биткоин и другие криптовалюты.