В Шуше представлены логотип и флаг Страхового союза тюркского мира.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сообщила председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Ульвия Джаббарова на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

По ее словам, логотип Союза выполнен в форме 8-конечной звезды, что символизирует как общее культурное наследие тюркских народов, так и восемь независимых государств в настоящее время. Каждый луч звезды символизирует единство, сотрудничество и взаимное партнерство этих стран.

Синий цвет олицетворяет надежность, доверие и стабильность, отражая основные ценности страхового сектора. Светло-голубые элементы подчеркивают прозрачность и честность. Симметричная структура выражает силу, взаимную защиту и солидарность, что соответствует сущности страхования.