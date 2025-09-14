Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Шуше представлены логотип и флаг Страхового союза тюркского мира.

    Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сообщила председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Ульвия Джаббарова на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

    По ее словам, логотип Союза выполнен в форме 8-конечной звезды, что символизирует как общее культурное наследие тюркских народов, так и восемь независимых государств в настоящее время. Каждый луч звезды символизирует единство, сотрудничество и взаимное партнерство этих стран.

    Синий цвет олицетворяет надежность, доверие и стабильность, отражая основные ценности страхового сектора. Светло-голубые элементы подчеркивают прозрачность и честность. Симметричная структура выражает силу, взаимную защиту и солидарность, что соответствует сущности страхования.

