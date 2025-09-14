В Шуше начала работу первая Ассамблея Союза страховых организаций Тюркского мира.

Как передает Report, мероприятие организовано Общественным объединением "Ассоциация страховщиков Азербайджана" при стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана и участии Организации тюркских государств (ОТГ).

В заседании участвуют представители государственных структур, финансовых регуляторов, страховых ассоциаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра, а также руководство ОТГ.

В рамках Ассамблеи планируется подписание "Прокламации" о реорганизации Союза страховых организаций Тюркского мира на основе целей и принципов ОТГ.

Отметим, что Союз был основан 24 мая 2022 года в Стамбуле по совместной инициативе и договоренности страховых ассоциаций Азербайджана и Турции. В него вошли страховые ассоциации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Позже в качестве наблюдателей присоединились страховые ассоциации Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра.

Первая Ассамблея Союза проводится в Азербайджане в соответствии с "Дорожной картой" организации и в порядке алфавитной очередности.