Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира

    В Шуше начала работу первая Ассамблея Союза страховых организаций Тюркского мира

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 10:35
    В Шуше начала работу первая Ассамблея Союза страховых организаций Тюркского мира

    В Шуше начала работу первая Ассамблея Союза страховых организаций Тюркского мира.

    Как передает Report, мероприятие организовано Общественным объединением "Ассоциация страховщиков Азербайджана" при   стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана и участии Организации тюркских государств (ОТГ).

    В заседании участвуют представители государственных структур, финансовых регуляторов,  страховых ассоциаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра, а также руководство ОТГ.

    В рамках Ассамблеи планируется подписание "Прокламации" о реорганизации Союза страховых организаций Тюркского мира на основе целей и принципов ОТГ.

    Отметим, что Союз был основан 24 мая 2022 года в Стамбуле по совместной инициативе и договоренности страховых ассоциаций Азербайджана и Турции. В него вошли страховые ассоциации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Позже в качестве наблюдателей присоединились страховые ассоциации Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра.

    Первая Ассамблея Союза проводится в Азербайджане в соответствии с "Дорожной картой" организации и в порядке алфавитной очередности.

    ОТГ Шуша Ассамблея Союза страховых организаций Тюркского мира Азербайджан Турция Казахстан Узбекистан Туркменистан Кыргызстан Венгрия Северный Кипр
    Фото
    Şuşada Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası işinə başlayıb

    Последние новости

    12:04

    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

    В регионе
    11:54

    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Финансы
    11:53

    Доля внутренней торговли между тюркскими государствами выросла до 7 %

    Бизнес
    11:44

    В Азербайджане наблюдается ливень, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    11:43

    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Финансы
    11:34

    ЦБА: COP29 открыл новые возможности для страховых рынков

    Финансы
    11:29

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

    Внешняя политика
    11:23

    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Другие страны
    11:23

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    Происшествия
    Лента новостей