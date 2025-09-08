ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    В Счетной палате заявили о медленной реализации инфраструктурных проектов в Нахчыване

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 17:16
    В Счетной палате заявили о медленной реализации инфраструктурных проектов в Нахчыване

    В январе-июне текущего года из 21,5 млн манатов, выделенных на государственные инвестиции в Нахчыванской Автономной Республике, исполнено всего 6,3 млн манатов (29,4%).

    Как сообщает Report со ссылкой на анализ Счетной палаты, выделенные средства были распределены по 31 направлению, значительная их часть фактически не была исполнена.

    В частности, несмотря на распределение 7,2 млн манатов между 12 организациями, из этой суммы исполнений не было.

    По заключению Палаты, такая ситуация свидетельствует о медленном ходе реализации инфраструктурных и строительных проектов, а также о наличии серьезных проблем в механизмах планирования и финансирования.

    Нахчыван инфраструктура бюджет проекты
    Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıb

    Последние новости

    18:38

    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Социальная защита
    18:30

    Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

    ИКТ
    18:27

    Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда

    В регионе
    18:24

    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Внешняя политика
    18:22

    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

    Энергетика
    18:15

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Индивидуальные
    18:13

    Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

    Финансы
    18:13

    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

    Другие страны
    17:59

    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей