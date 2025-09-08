В Счетной палате заявили о медленной реализации инфраструктурных проектов в Нахчыване
- 08 сентября, 2025
- 17:16
В январе-июне текущего года из 21,5 млн манатов, выделенных на государственные инвестиции в Нахчыванской Автономной Республике, исполнено всего 6,3 млн манатов (29,4%).
Как сообщает Report со ссылкой на анализ Счетной палаты, выделенные средства были распределены по 31 направлению, значительная их часть фактически не была исполнена.
В частности, несмотря на распределение 7,2 млн манатов между 12 организациями, из этой суммы исполнений не было.
По заключению Палаты, такая ситуация свидетельствует о медленном ходе реализации инфраструктурных и строительных проектов, а также о наличии серьезных проблем в механизмах планирования и финансирования.
