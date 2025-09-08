İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    08 sentyabr, 2025
    Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-iyun aylarnda Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə ayrılmış 21,5 milyon manatdan yalnız 6,3 milyon manatı və ya 29,4 %-i icra edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının Naxçıvan büdcəsinin icrasına dair altı aylıq təhlilində qeyd olunub.

    Bildirilib ki, ayrılan vəsaitlərin bölgüsü 31 istiqamət üzrə aparılsa da, onların əhəmiyyətli hissəsi faktiki olaraq icra edilməyib.

    Xüsusilə, 12 təşkilat üzrə 7,2 milyon manat vəsaitin bölgüsü həyata keçirilsə də, bu məbləğdən heç bir icra baş verməyib.

    Palatanın rəyinə görə, bu hal infrastruktur və tikinti layihələrinin ləng getdiyini, planlaşdırma və maliyyələşdirmə mexanizmlərində ciddi problemlərin mövcudluğunu göstərir.

