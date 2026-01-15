В Счетной палате создается Информационная система государственного аудита

В Счетной палате начался процесс создания Информационной системы государственного аудита (ИСГА).

Как передает Report, это является одним из основных приоритетных направлений Стратегического плана Палаты на 2026-2030 годы.

Создание новой системы направлено на цифровизацию государственного аудита, автоматизацию аудиторских процедур, а также повышение качества и оперативности контрольных мероприятий.

В рамках внедрения ИСГА предусмотрено управление аудиторскими процессами через единую платформу, а также расширение возможностей сбора, обработки и аналитического анализа данных.

ИСГА также создаст условия для интеграции с информационными системами других государственных органов и поэтапного расширения использования инструментов аналитики данных и решений на основе искусственного интеллекта.

В стратегическом документе отмечается, что полноценное внедрение ИСГА позволит расширить охват аудиторских проверок, усилить контроль за исполнением рекомендаций и обеспечить дальнейшее повышение прозрачности и подотчетности.