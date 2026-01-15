Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Счетной палате создается Информационная система государственного аудита

    Финансы
    • 15 января, 2026
    • 16:41
    В Счетной палате создается Информационная система государственного аудита

    В Счетной палате начался процесс создания Информационной системы государственного аудита (ИСГА).

    Как передает Report, это является одним из основных приоритетных направлений Стратегического плана Палаты на 2026-2030 годы.

    Создание новой системы направлено на цифровизацию государственного аудита, автоматизацию аудиторских процедур, а также повышение качества и оперативности контрольных мероприятий.

    В рамках внедрения ИСГА предусмотрено управление аудиторскими процессами через единую платформу, а также расширение возможностей сбора, обработки и аналитического анализа данных.

    ИСГА также создаст условия для интеграции с информационными системами других государственных органов и поэтапного расширения использования инструментов аналитики данных и решений на основе искусственного интеллекта.

    В стратегическом документе отмечается, что полноценное внедрение ИСГА позволит расширить охват аудиторских проверок, усилить контроль за исполнением рекомендаций и обеспечить дальнейшее повышение прозрачности и подотчетности.

    Счетная палата информационная система государственный аудит цифровизация
    Hesablama Palatasında Dövlət Auditi İnformasiya Sistemi qurulur

    Последние новости

    16:59
    Фото

    Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессе

    Внешняя политика
    16:41

    В Счетной палате создается Информационная система государственного аудита

    Финансы
    16:36

    Утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы

    Финансы
    16:35
    Фото
    Видео

    При пожаре в общежитии БСУ эвакуированы 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    16:32

    Сербия и Венгрия намерены к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли РФ в NIS

    Другие страны
    16:31

    Школьный автобус попал в аварию с двумя легковыми машинами в России

    Другие страны
    16:20

    Таиланд одобрил семь проектов ЦОД стоимостью свыше $3,1 млрд

    ИКТ
    16:16

    Синоптики прогнозируют вторую волну похолодания в Азербайджане

    Экология
    16:12

    В Азербайджане определены целевые рынки въездного туризма

    Туризм
    Лента новостей