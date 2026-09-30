В Счетной палате обсудили предварительный анализ проекта госбюджета на 2027 год

На заседании Коллегии Счетной палаты обсуждены результаты предварительного анализа проекта государственного бюджета на 2027 год и сопутствующих документов.

Как сообщили Report в Счетной палате, участники рассмотрели результаты предварительного анализа, связанные с основными направлениями бюджетно-налоговой политики и целевыми показателями на среднесрочный период, целевыми программами, финансируемыми государством, проектом сводного бюджета, а также предусмотренными изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.

Члены Коллегии и руководители структурных подразделений высказали свои мнения и предложения по результатам анализа.

На заседании также обсуждались результаты аудита использования государственных средств и имущества Исполнительной властью Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики и подведомственными структурами.

Кроме того, рассмотрены аудиторские отчеты по результатам аудита доходов и расходов целевых бюджетных фондов, созданных в составе госбюджета, - Государственного фонда охраны окружающей среды, Государственного фонда восстановления минерально-сырьевой базы, Фонда сохранения и воспроизводства лесов, а также специальных фондов соответствующих управлений особо охраняемых природных территорий.

По итогам обсуждений приняты решения об утверждении аудиторских отчетов и принятии проверяемыми структурами необходимых мер по устранению выявленных недостатков.