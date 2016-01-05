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    ​В руководстве Rabitabank произошли изменения

    Заместитель председателя правления Фархад Гаджинский уволился по собственному желанию

    Баку. 5 яваря. REPORT.AZ/ В составе правления ОАО Rabitabank произошли изменения. Один из заместителей председателя правления - Фархад Гаджинский уволился по собственному желанию.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, нового назначения на его должность пока нет.

    Отметим, что другой заместитель Эльдар Агаев остается на должности. В настоящее время председателем правления банка является Эльчин Гадимов.

    В состав Наблюдательного совета входят председатель и двое членов. Председателем является Закир Нуриев, членами - Камал Мадатов и Аслан Хасыев. 

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