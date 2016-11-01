В руководстве одного из ведущих банков Азербайджана ожидаются изменения

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 20 декабря состоится общее внеочередное собрание акционеров ОАО Kapital Bank. Об этом сообщили Report в банке.

По информации, собрание пройдет в головном офисе Kapital Bank по адресу: ул. Физули 71. На заседание будет обсуждаться вопрос внесения изменений в состав Наблюдательного совета банка.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUSBank. Уставный капитал банка составляет 185,85 млн манатов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и 175 физических лиц (0,13%).