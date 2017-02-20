В руководстве Kapital Bank произошли новые назначения

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя правления ОАО Kapital Bank, главный операционный администратор Фарид Гусейнов назначен первым заместителем председателя правления банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Ф. Гусейнов заменил на этом посту Фарида Мамедова, директора бизнес-группы и заместителя исполнительного директора PASHA Holding, в который входит Kapital Bank.

Кроме того, Нахид Зейналов назначен зампредом правления Kapital Bank и главным информационным администратором банка.