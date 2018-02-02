В руководстве Capital Management происходят изменения

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Директор инвестиционной компании Capital Management Руслан Джафаров и главный бухгалтер Гюльнара Салими покинули свои посты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Пока на место директора назначения нет. Этот вопрос решится в ближайшее время. Главным бухгалтером инвестиционной компании назначен Халил Гусейнов. Он также временно исполняет обязанности гендиректора.

Отмечается, что место новой работы Р. Джафарова пока неизвестно, а Г.Салими назначена бухгалтером инвестиционной компании PSG Capital. Замдиректора этой компании Джафар Ибрагимли ранее был членом Наблюдательного совета Capital Management.

Напомним, что Capital Management основана в 2002 году под названием Texnika Capital Management находящимся сейчас в процессе ликвидации ОАО Texnikabank. Ее уставный капитал составляет 380 тыс. манатов. В настоящее время компания находится под контролем ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF). Некоторое время назад 99% акций компании были проданы британской инвестиционной компании Plato Capital International Holding Limited.

PSG Capital создана в 2012 году. Ее уставный капитал составляет 300 тыс. манатов. Акции инвестиционной компании принадлежат Фаигу Агабабе оглу Мамедову (100%).