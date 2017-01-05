В руководстве Azericard ожидаются изменения

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Директор процессингового центра Azericard Джейхун Рагимов покинул пост. Как сообщает Report, он назначен советником председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА).
По информации, Azericard возглавит Эмиль Амиров, ранее занимавший пост зампреда правления ОАО Atabank.
Напомним, что Azericard основан в 1996 году. Уставный капитал компании равен 500 тыс. манатов. Учредителем процессингового центра является МБА (100%).
Namiq HüseynovАвтор новости
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