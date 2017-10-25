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    В руководстве Ata Insurance произошло новое назначение

    В Совет директоров принят независимый член

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В руководстве Ata Insurance произошло новое назначение.

    Как сообщает Report, в Совет директоров компании принят независимый член.

    По информации, на этот пост утвержден Рашад Алиев.

    Тем самым число лиц, представленных в Совете директоров Ata Insurance, достигло трех. Председателем Совета директоров является Адыгозял Агаев, а членом - Рашад Расуллу.

    Напомним, Ata Insurance осуществляет деятельность с 2004 года и входит в ООО AtaHolding. Его уставный капитал составляет 12,4 млн манатов. Акции компании на 100% принадлежат холдингу.

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