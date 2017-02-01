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    В России запустили первую в мире социальную сеть для банкиров

    В первый же день на сайте зарегистрировались 1,5 тыс. человек

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В России запустили первую в мире социальную сеть для банкиров и финансистов - Bankir.com.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Основатель Bankir.com и портала Банки.ру Филипп Ильин-Адаев сообщил, что идея создания соцсети для банкиров родилась очень давно, лет шесть-семь назад. Главным заказчиком соцсети выступали банковские HR-директора, которым нужен подобный инструмент для поиска новых сотрудников и повышения лояльности существующих

     В первый же день на сайте зарегистрировались 1,5 тыс. человек. Основатели рассчитывают, что до конца года их будет не менее 100 тыс. 

    В будущем создадут и мобильную версию портала. 

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