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    В России закрыты 5 страховых коммерческих организаций

    Решение в связи с этим принято Центробанком России

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Центральный банк России (ЦРБ) аннулировал лицензию 3 страховых организаций, действующих в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это компании "Рослес", "Дельта" и "Сахалинская страховая ассоциация". 

    Данное решение принято в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

    Кроме того, ЦБ отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера у ООО "Страховой брокер "Флекса-брокер", на осуществление страховой брокерской деятельности - у ООО "Страховой брокер "Бенефит-брокер".

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