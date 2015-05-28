​В России задолженность перед банками достигла 215 млрд. долларов

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В России общий объем задолженности клиентов перед банками по состоянию на 1 мая составила 10,8 трлн. рублей (примерно 215 млрд. долларов США). Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев.

В.Поздышев отметил, что 3,6 трлн. рублей (72 млрд. доллара) из указанной суммы приходится на задолженность по ипотеке, 6 трлн. рублей (120 млрд. долларов) - на необеспеченные потребительские кредиты. Оставшаяся часть связана с кредитами в бизнес-секторе. Уровень просроченной задолженности потребительских кредитов составил 14,2%, ипотечного кредитования - 14%.

Соотношение кредитов населения к ВВП на начало года составило 16,7%. В.Поздышев добавил, что если сравнивать с другими странами, Россия находится в менее рисковой зоне. В Казахстане аналогичный показатель составил 12%, в Бразилии - 22%. Для сравнения, в Польше этот показатель равен 35%, в Германии - 54%, в США - 80%.

В 2014 году убытки 10 крупнейших компаний от валютных колебаний и рыночной конъюнктуры в сумме составили 317 млрд. рублей (6,3 млрд. долларов).

Отметим, что в Азербайджане на 1 января 2015 года совокупная задолженность населения банкам составила 18,268 млрд. манатов (17,4 млрд. долларов), соотношение кредитов населения к ВВП - 31%.