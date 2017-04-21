Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В России сократился объем незаконного вывода средств за рубеж.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

По его словам, если в 2015 году объем банковских услуг в теневом секторе по выводу средств за рубеж составил порядка 500 млрд рублей (15 млн манатов), в 2016-м эта цифра сократилась в 2,7 раза, до 180 млрд рублей (5,4 млн манатов). В то же время объем операций по обналичиванию сократился на 13% - до 520 млрд рублей (15,6 млн манатов).

Он также подчеркнул, что сомнительные операции в большом объеме совершали четыре кредитные организации, а в 2013 году таких банков было около 160.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объем незаконного вывода средств за рубеж сократился за последние годы в девять раз.