В России предложено направить дополнительные доходы бюджета на увеличение резервов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Дополнительные нефтегазовые доходы России должны быть направлены не на новые расходы, а на сокращение траты резервов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы бюджета составят 1 трлн рублей (17 млрд долларов), а при 55 долларах за баррель - 1,4 трлн рублей (23,7 млрд долларов). Министр не исключил, что при благоприятной конъюнктуре министерство финансов вообще не будет в текущем году тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Он добавил, что решение не тратить дополнительные доходы даст Банку России свободу маневра для снижения ставок и обеспечения стабильности курса рубля.

Напомним, что в бюджете России на 2017-2019 годы среднегодовая цена на нефть заложена в размере 41 доллар за баррель.