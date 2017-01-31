В России предлагают девальвировать рубль на 10%

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Министерство финансов России предлагает девальвировать рубль примерно на десять процентов.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсант", эта информация опубликована агентством Reuters.

Ведомство произвело расчеты по основным параметрам бюджета с учетом предлагаемого к принятию бюджетного правила. Оно предполагает, что если нефтегазовые доходы будут выше расчетных при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель, "излишки" пойдут в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Минфин предполагает, что перевод дополнительных доходов в резервы не только создаст "подушку безопасности", но и будет препятствовать чрезмерному укреплению рубля. По новым расчетам минфина, при такой стоимости нефти среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, а дефицит федерального бюджета - 3,1 процента ВВП. Траты же резервных фондов составят 1,8 триллиона рублей.

При нынешней цене нефти в 55 долларов за баррель дефицит бюджета без применения бюджетного правила составляет полтора процента ВВП, а траты резервных фондов - 464 миллиарда рублей. В ведомстве считают, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля бюджет балансируется лишь при цене нефти 76 долларов за баррель. Однако если ослабление национальной валюты будет управляемым, нулевого дефицита можно достичь и при цене около 61 доллара.