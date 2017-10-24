В России могут ввести жесткие валютные ограничения

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Министерство финансов России для либерализации валютного законодательства хочет отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну, а взамен просит дать Банку России и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения. Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом говорится в докладе министра финансов Антона Силуанова.

"Среди таких ограничений - требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Такие поправки предлагается внести в закон о валютном контроле. Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений", - пишет издание.

Министр считает, что опыт 2014 года заставляет быть готовыми к любой ситуации, хотя сейчас нет повода для беспокойства.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров считает, что отчасти это может быть связано с возможностью расширения американских санкций и введения запрета на владение российским суверенным долгом. По его мнению, введение санкций создаст сильную напряженность на рынке облигаций, особенно суверенных: "Очень много иностранцев в последний год их покупали из-за высокой доходности, среди них много американцев, – это грозит резким ростом спроса на валюту".