​В рамках программы Teach for Azerbaijan прошли очередные тренинги

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В рамках образовательной программы Teach for Azerbaijan при поддержке Kapital Bank и министерства образования в городах Лянкяран, Губа, Шеки и Гянджа начались первые академические занятия и тренинги по личностному росту учащихся. Как сообщили Report в пресс-службе банка, на уроках и занятиях, охватывающих в общей сложности 17 школ Азербайджана, приняли участие 400 учащихся.

В процессе проведения академических занятий ученики познакомились с преподавателями английского и азербайджанского языков. В свою очередь, в целях оценки знаний и степени их усвоения учащимися педагогами были проведены тематические уроки "выбор специальности" и "стремление к чтению", а также групповые занятия в виде игр.

Преподаватели не только ознакомили учащихся с основными понятиями по вышеуказанным темам, но и поделились личным опытом. Командные игры придали тренингам особый колорит и сыграли вспомогательную роль в освоении знаний.

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