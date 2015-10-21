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    ​В пунктах обмена валют Азербайджана введен новый запрет

    Неформальная система денежных переводов запрещена законодательством Азербайджана

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане с этого дня пресечены неформальные денежные переводы в пунктах обмена валют. 

    Об этом сообщили Report в банковских кругах.

    По информации, до сегодняшнего дня денежные переводы из Азербайджана за рубеж и обратно осуществлялись в ряде пунктов обмена валют под покровительством различных лиц.

    Как сообщил Report правовед Акрам Гасанов, неформальную систему денежных переводов создали арабы: "Систему "хавала" создали арабы. Однако на сегодняшний день она запрещена, так как используется для отмывания грязных денег и финансирования терроризма".

    Отметим, что неформальная система денежных переводов запрещена законодательством Азербайджана. 

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