В прошлом месяце в Азербайджане заключено 6 544 договоров по обязательному страхованию недвижимости

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в Азербайджане заключено 6 544 договоров по обязательному страхованию недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по этим договорам составила 2 384 470 манатов.

Предметами страхования по 4059 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 49 – административные здания, 2 436 – другие недвижимые имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост количества заключенных договоров и объемов страховых премий на 1,98% и 43,66% соответственно.

В отчетном периоде было также заключено 236 страховых договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Количество же зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 4.

В настоящее время в стране в сфере обязательного страхования недвижимого имущества функционируют 13 страховый компаний, являющиеся участниками БОС - Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.