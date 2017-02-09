В прошлом месяце количество сделок по облигациям SOCAR достигло рекордной отметки

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Инвестиционная компания PSG Capital, маркет-мейкер по облигациям Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) на вторичном рынке, обнародовала итоги за январь.

Как сообщили Report в компании, в прошлом месяце к облигациям проявили интерес не только новые покупатели. Владельцы облигаций также вновь начали закупать ценные бумаги.

За три месяца со дня выпуска в обращение облигаций SOCAR каждая вторая облигация торговалась на вторичном рынке. В итоге на вторичном рынке совершены операции купли-продажи в объеме 50 млн долларов. Только в январе заключено 82 сделки по облигациям на 16,5 млн долларов. Новые клиенты составили 72%, повторные – 28% от общего числа покупателей.

Представитель PSG Capital Икрам Сафаралиев сообщил, что после первой выплаты процентов по облигациям SOCAR интерес к ценным бумагам, в частности физических лиц, продолжает расти.

Напомним, что первые выплаты процентов состоялись 17 января, в целом выплачено 1,25 млн долларов.

В январе также увеличилось число иностранных граждан, желающих приобрести ценные бумаги SOCAR. Активность на рынке облигаций проявили в основном граждане России, Украины, Турции и Грузии.

Напомним, что предусмотренные для внутреннего рынка облигации SOCAR выпущены в обращение в октябре прошлого года. Общий объем пятилетних облигаций SOCAR равен 100 млн долларов, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца в долларах. Облигации в любое время можно продать на вторичном рынке или же вернуть по номинальной стоимости. Интерес инвесторов к облигациям, продаваемым первоначально по методу подписки, был вдвое выше. С 17 октября началось обращение облигаций SOCAR на вторичном рынке. Выплата процентов будет осуществляться 4 раза в год.