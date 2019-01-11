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    В прошлом году в Азербайджане зафиксирована инфляция в 2,3% 

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в 2018 году повысились на 2,3% по сравнению с 2017 годом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 1,7%, непродовольственные товары – 2,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,7%.

    В декабре по сравнению с ноябрем прошлого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,8%, в том числе цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия – на 1,7%, непродовольственные товары - на 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 0,1%.

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