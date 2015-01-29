​В прошлом году в Азербайджан было завезено 60 тыс. POS-терминалов

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджан по заказу банков было завезено 60 тысяч POS-терминалов. Как сообщает Report, об этом рассказал в интервью газете "Vergilər" советник министра налогов по вопросам аудита и оперативного контроля Ильгар Ахмедов.

По словам И.Ахмедова, за прошлый год количество POS-терминалов увеличилось вдвое: "В частности, POS-терминалы являются самыми современными устройствами, которые не предусматривают прямого контакта с картой. В последние годы они начали применяться в развитых странах мира. Если на 1 января прошлого года в республике было около 31 тыс. POS-терминалов, сейчас это количество превысило 82 тыс., в течение года было установлено 51 тыс. POS-терминалов. 64,1% POS-терминалов приходится на долю Баку, 35,9% - на долю регионов. Количество установленных в прошлом году в регионах POS-терминалов превысило столицу. В Баку количество POS-терминалов увеличилось в 1,9, в регионах - в 7,1 раз. Наибольшее количество терминалов было установлено в Сумгайыте, Мингячевире, Шамкире, Ширване и Лянкаране, а также в Абшеронском, Шемахинском, Исмаиллинском, Огузском, Габалинском, Шекинском, Гёйчайском, Балакянском, Гахском и Закаталськом районах".

Как рассказал советник, Центральный банк совместно с коммерческими банками с февраля 2014 года начал реализацию мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для расширения безналичных расчетов в секторе торговли и обслуживания страны. В созданном при министерстве налогов штабе составлен список объектов, где необходимо установить POS-терминалы, и осуществлена договоренность с банками.

И.Ахмедов отметил, что к деятельности в этом направлении, наряду с членами штаба, привлечены ответственные лица в местных налоговых органах и дополнительная рабочая сила: "В 2014 году более 22,5 тыс. лиц были лично проинформированы в связи с этим. За 11 месяцев 2014 года объем операций, проводимых с помощью POS-терминалов, составил 353 млн. манатов, что на 5,1 больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В 2015 году планируется установка POS-терминалов во всех учреждениях, осуществляющих наличные операции".

Советник отметил, что одним из факторов, способствующих переходу на систему безналичного расчета, является рост количества платежных карт до 6 млн. Количество POS-терминалов также достаточно для перехода на систему безналичного расчета.