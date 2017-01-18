В прошлом году посредством пластиковых карт МБА проведены операции объемом 4 млрд манатов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2016 году по картам, эмитированным Международным банком Азербайджана (МБА), проведено 28 427 115 операций совокупным объемом свыше 4 млрд манатов.

Об этом сообщили Report из МБА.

На сегодняшний день число активных пластиковых карт МБА составляет 1 308 384 единиц. Сеть банкоматов МБА насчитывает 763 единиц и является крупнейшей в Азербайджане.

Число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11 300 единиц.

МБА постоянно развивает инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения охвата безналичных платежей в стране. МБА стал первым банком в стране, применившим технологии бесконтактной оплаты посредством карт VISA PayWave и MasterCard PayPass.

МБА также впервые в стране совместно с Visa International начал применение политики нулевой ответственности (Zero liability).

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.