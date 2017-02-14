В прошлом году ГНФАР выделил на проект Южного газового коридора 797 млн манатов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2016 году составили 9 410,2 млн манатов, бюджетные расходы - 9 022,1 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, в 2016 году доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 8 341,4 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльных нефти и газа - 8 320,0 млн манатов, бонусные выплаты - 0,1 млн манатов, транзитные доходы – 18,0 млн манатов, поакровые платежи - 3,3 млн манатов.

За отчетный период ГНФАР заработал на управлении средствами 1 068,8 млн манатов.

Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 5 705,7 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2016 год составил 7 615,0 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 90,0 млн манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 70,0 млн манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 66,2 млн манатов. В то же время на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" выделено 31,6 млн манатов, на реализацию проекта Южного газового коридора - 797,4 млн манатов, финансирование доли Азербайджана в проекте строительства нефтеперерабатывающего завода STAR - 331,8 млн манатов. За 2016 год связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 20,1 млн манатов.