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В прошлом году Центробанк Азербайджана выявил 358 фальшивых денежных знаков

В прошлом году Центробанк Азербайджана выявил 358 фальшивых денежных знаков В 2021 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ввел в обращение 448,62 млн денежных знаков на 7 млрд манатов, вывел из обращения 474,6 млн денежных знаков на 7,4 млрд манатов.
Финансы
5 мая 2022 г. 12:41
В прошлом году Центробанк Азербайджана выявил 358 фальшивых денежных знаков

В 2021 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ввел в обращение 448,62 млн денежных знаков на 7 млрд манатов, вывел из обращения 474,6 млн денежных знаков на 7,4 млрд манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

В целом, с начала года денежная масса в обращении увеличилась на 4% (470 млн манатов) и к концу отчетного периода составила 12,3 млрд манатов.

В отчетном периоде денежные знаки на 10,5 млрд манатов были обработаны в автоматизированных системах, пригодные к употреблению денежные знаки были возвращены в оборот, в то же время из оборота изъяты непригодные денежные знаки на 2,7 млрд манатов.

Кроме того, в течение года были выявлены и изъяты из оборота 358 фальшивых денежных знаков (32 тыс. манатов) и переданы в правоохранительные органы. По статье 204 Уголовного кодекса (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) заведено 6 уголовных дел.

Для экспертизы и замены имеющихся у населения непригодных денежных знаков в Баку создан новый "Офис наличных денег", во всех офисах наличных денег у населения были собраны и заменены денежные знаки на 8 млн манатов (138 тыс. единиц), посредством услуги "полевая касса" в крупные торговые центры доставлены металлические денежные знаки на 4,3 млн манатов (20,7 млн единиц).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı ötən il 358 ədəd saxta pul nişanı aşkar edib

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