В прошлом году Азербайджан заимствовал около 1 млрд манатов

В 2022 году внутренние и внешние заимствования в Азербайджане составили 976,3 млн манатов.

В 2022 году внутренние и внешние заимствования в Азербайджане составили 976,3 млн манатов.

Как передает Report, информацию об этом распространило министерство финансов.

Это на 75,1% больше, чем в 2021 году.

Заимствования были направлены на устранение части дефицита госбюджета. Финансирование дефицита в размере 1 402,8 млн манатов осуществлено за счет привлеченных из-за рубежа кредитов по подписанным проектам (259,7 млн манатов), средств от приватизации государственного имущества (115,4 млн манатов), остатка на едином казначейском счете (51,4 млн манатов).