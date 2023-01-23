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В прошлом году Азербайджан заимствовал около 1 млрд манатов

В прошлом году Азербайджан заимствовал около 1 млрд манатов В 2022 году внутренние и внешние заимствования в Азербайджане составили 976,3 млн манатов.
Финансы
23 января 2023 г. 14:10
В прошлом году Азербайджан заимствовал около 1 млрд манатов

В 2022 году внутренние и внешние заимствования в Азербайджане составили 976,3 млн манатов.

Как передает Report, информацию об этом распространило министерство финансов.

Это на 75,1% больше, чем в 2021 году.

Заимствования были направлены на устранение части дефицита госбюджета. Финансирование дефицита в размере 1 402,8 млн манатов осуществлено за счет привлеченных из-за рубежа кредитов по подписанным проектам (259,7 млн манатов), средств от приватизации государственного имущества (115,4 млн манатов), остатка на едином казначейском счете (51,4 млн манатов).

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Версия на английском языке Azerbaijan borrows over half billion in 2022
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il 1 milyard manata yaxın borc alıb

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