В парламенте Азербайджана начались обсуждения госбюджета

Сегодня комитеты Милли Меджлиса начали обсуждения государственного и сводного бюджетов на следующий год.
Как сообщает Report, в обсуждениях принимают участие представители государственных структур.
Доходы госбюджета Азербайджана в 2020 году прогнозируются на уровне 24 134,5 млн манатов (+4,2%), расходы - 26 913,7 млн манатов (+6,8%). Дефицит госбюджета ожидается на уровне 2 779,2 млн манатов, что на 37,4% ниже в годовом сравнении.
В следующем году доходы сводного бюджета Азербайджана прогнозируются на уровне 27 533,1 миллиона манатов, а расходы - 29 488,3 миллиона манатов. Дефицит бюджета прогнозируется в объеме 1 955,1 млн манатов, что равно 2,3% ВВП в 2020 году.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости