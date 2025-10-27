Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 27 октября, 2025
    • 09:40
    В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизился

    Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс евро к доллару опустился до $1,1622 с $1,1626 за евро на предыдущем закрытии.

    Курс доллара к иене в то же время вырос до 153,24 иены с уровня прошлого закрытия в 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) повысился на 0,04%, до 98,99 пункта.

    Позднее в понедельник планируется выход данных об индексе делового климата в Германии исследовательского института IFO. Ожидается, что его значение чуть увеличилось - до 87,8 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта. Затем также пройдут октябрьские заседания мировых финансовых регуляторов. Так, в среду станут известны решения Федеральной резервной системы США, в четверг - центробанка Японии и Европейского центрального банка.

