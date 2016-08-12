В Nikoil Bank произошло новое назначение

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента управления проблемными активами ОАО Nikoil Bank. По полученной Report информации, эту должность занял Джалал Нагиев.

Дж.Нагиев до настоящего времени являлся генеральным исполнительным директором ОАО Parabank, находящегося на данный момент в процессе ликвидации. Ранее должность директора департамента занимал Эльшан Бабаев.

Напомним, что ОАО Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка равен 34,5 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 17,25 млн. акций с номинальной стоимостью 2 маната каждая. ЗАО Topaz İnvestments принадлежат 56,4%, ЗАО Nikoil - 42,6%, ООО ISR Holding– 1% акций.