В Нахчыване проходит Региональный банковский форум

В Нахчыванском государственном университете проходит Региональный банковский форум, посвященный Году Конституции и Суверенитета и 5-й годовщине Победы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, форум организован совместно полномочным представительством президента в НАР, Центробанком и Ассоциацией банков Азербайджана.

В рамках форума пройдут официальные выступления и круглый стол, где будут обсуждаться вопросы выполнения задач, предусмотренных "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

В ходе круглого стола будут обсуждаться текущие экономические реалии в автономной республике, будущие ожидания, роль банков в содействии экономическому возрождению региона, состоится презентация инфографики о банковском секторе. Для студентов и преподавателей университета будет проведена панельная дискуссия с участием представителей банков.

В ходе дискуссий пройдут презентации по вопросам цифрового банкинга, современных банковских услуг и перспектив карьерного роста в банковском секторе.