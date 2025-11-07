Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Нахчыване проходит Региональный банковский форум

    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 10:07
    В Нахчыване проходит Региональный банковский форум

    В Нахчыванском государственном университете проходит Региональный банковский форум, посвященный Году Конституции и Суверенитета и 5-й годовщине Победы.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, форум организован совместно полномочным представительством президента в НАР, Центробанком и Ассоциацией банков Азербайджана.

    В рамках форума пройдут официальные выступления и круглый стол, где будут обсуждаться вопросы выполнения задач, предусмотренных "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

    В ходе круглого стола будут обсуждаться текущие экономические реалии в автономной республике, будущие ожидания, роль банков в содействии экономическому возрождению региона, состоится презентация инфографики о банковском секторе. Для студентов и преподавателей университета будет проведена панельная дискуссия с участием представителей банков.

    В ходе дискуссий пройдут презентации по вопросам цифрового банкинга, современных банковских услуг и перспектив карьерного роста в банковском секторе.

    Региональный банковский форум Нахчыван
    Фото
    Naxçıvanda Regional Bank Forumu keçirilir

