В Нахчыване оборот посредством ККА нового поколения вырос на 27%
Финансы
- 20 февраля, 2026
- 14:51
В Нахчыванской АР в январе 2026 года оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 41,1 млн манатов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, это на 26,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что в прошлом месяце оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 2 млрд 294,7 млн манатов.
Показатель вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На сегодняшний день на территории Азербайджана установлено 110 694 единицы ККА нового поколения.
