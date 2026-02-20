В Нахчыване оборот посредством ККА нового поколения вырос на 27%

В Нахчыванской АР в январе 2026 года оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 41,1 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, это на 26,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в прошлом месяце оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 2 млрд 294,7 млн манатов.

Показатель вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день на территории Азербайджана установлено 110 694 единицы ККА нового поколения.