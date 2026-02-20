Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Нахчыване на сегодняшний день возвращено более 4 миллионов манатов НДС

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 14:47
    На сегодняшний день в Нахчыванской Автономной Республике в рамках проекта "Возврат НДС" потребителям возвращено 4,3 млн манатов НДС.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, 0,2 млн манатов из этой суммы приходится на январь текущего года.

    Это на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Нахчыван НДС
    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manatdan çox ƏDV məbləği geri qaytarılıb
    Лента новостей