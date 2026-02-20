В Нахчыване на сегодняшний день возвращено более 4 миллионов манатов НДС

На сегодняшний день в Нахчыванской Автономной Республике в рамках проекта "Возврат НДС" потребителям возвращено 4,3 млн манатов НДС.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 0,2 млн манатов из этой суммы приходится на январь текущего года.

Это на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.