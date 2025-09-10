В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%

На 1 сентября текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 52 865 налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

94,7% налогоплательщиков - физические лица, 5,3% - юридические лица и другие организации. За последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 9,2%, а число компаний - на 6,2%.

Число зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 8 месяцев 86,5% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде, а 13,5% - на бумажных носителях.