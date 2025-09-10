В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%
Финансы
- 10 сентября, 2025
- 14:34
На 1 сентября текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 52 865 налогоплательщиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
94,7% налогоплательщиков - физические лица, 5,3% - юридические лица и другие организации. За последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 9,2%, а число компаний - на 6,2%.
Число зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 8 месяцев 86,5% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде, а 13,5% - на бумажных носителях.
Последние новости
14:55
Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 25Другие страны
14:52
Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в УкраинеДругие страны
14:48
Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
14:43
Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмыВнешняя политика
14:39
Правительство утвердило Генплан города ГубадлыВнутренняя политика
14:34
В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%Финансы
14:31
Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской АравииДругие страны
14:28
Фото
В Худате проводится капремонт парка Гейдара АлиеваИнфраструктура
14:22