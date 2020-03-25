 Наверх

В Нахчыване создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

​В Нахчыване создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 24 марта подписал указ о мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Нахчыванской Автономной Республике.

Как передает Report, согласно указу в Нахчыванской АР, был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Цель создания Фонда - это финансовая поддержка мероприятий для предотвращения случаев заражения инфекцией COVID-19 и борьбы с ним.

Вопросы, вытекающие из указа, поручены Кабмину Нахчыванской Автономной Республики. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!