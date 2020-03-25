​В Нахчыване создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 24 марта подписал указ о мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Нахчыванской Автономной Республике.

Как передает Report, согласно указу в Нахчыванской АР, был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Цель создания Фонда - это финансовая поддержка мероприятий для предотвращения случаев заражения инфекцией COVID-19 и борьбы с ним.

Вопросы, вытекающие из указа, поручены Кабмину Нахчыванской Автономной Республики.