В МВФ: Совокупный мировой госдолг превысит в этом году 100 трлн долларов

Суммарный государственный долг всех стран в текущем году, как ожидается, превысит 100 трлн долларов, что составит около 93% мирового ВВП.

Суммарный государственный долг всех стран в текущем году, как ожидается, превысит 100 трлн долларов, что составит около 93% мирового ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"Показатель глобального государственного долга очень высок. Как ожидается, в 2024 году он превысит 100 трлн долларов (это 93% мирового ВВП) и будет расти до конца десятилетия (к 2030 году он достигнет 100% ВВП), - отметили специалисты фонда. - Хотя долг, согласно прогнозам, стабилизируется или уменьшится примерно в двух третях стран, он останется значительно большим, чем предполагалось до пандемии".

"На страны, в которых не прогнозируется стабилизация долга, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП. Есть весомые основания считать, что в будущем показатели долга будут выше, чем сейчас прогнозируется. В последние десятилетия политическая дискуссия по вопросам бюджета все больше идет в направлении больших расходов правительства", - говорится в докладе. В нем не приводятся показатели госдолга и прогнозы по отдельным странам.

В апреле специалисты МВФ отметили, что уровень государственного долга всех стран увеличился в 2023 году "примерно на два процентных пункта, до 93,2% [мирового] ВВП". "Лидерами роста стали две крупнейшие экономики - США и Китай, где долг вырос более чем на два и шесть процентных пунктов от ВВП соответственно", - пояснили в фонде. Тогда в МВФ ожидали роста госдолга РФ в 2024 году до 20,8% от российского ВВП, предполагалось, что он увеличится до 24% в 2029 году.