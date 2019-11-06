Назначен новый представитель Азербайджана в Совете исполнительных директоров МВФ - ЭКСКЛЮЗИВ

Правительство Азербайджана назначило Амина Мурадова новым представителем страны в Совете исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщил Reportисточник в правительстве страны, А.Мурадов будет исполнять обязанности советника исполнительного директора МВФ Пола Индербинена (Paul Inderbinen).

Отметим, что Индербинен с ноября прошлого года председательствует в «швейцарской группе» стран МВФ, в которую входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Сербия, Швейцария, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

До назначения А.Мурадова на эту позицию интересы Азербайджана в МВФ представлял Намик Нагдалиев, который в течение полугода продолжит работать в Валютном фонде.

Амин Мурадов возглавлял отдел макроэкономического анализа министерства финансов Азербайджана.

В Минфине подтвердили Report данное назначение, отметив, что обычно представитель от страны избирается сроком на 2-3 года.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций по статье IV Устава фонда и миссий технической помощи по основным направлениям макроэкономической политики.