В Минналогов Азербайджана прошла встреча с иностранными экспертами

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве налогов Азербайджана прошло очередное заседание комиссии по всестороннему исследованию международного опыта и местного законодательства и вынесения соответствующего заключения относительно проекта предложений по внесению изменений в Гражданский кодекс. Об этом сообщили Report в информационно-аналитическом отделе Минналогов.

В заседании приняли участие признанные на международном уровне эксперты в сфере гражданского права Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) - директор по исследованиям Восточного института Висмарского университета, советник по правовым вопросам в постсоветских странах, профессор Ханс Йоахим Скрам, бывший профессор Бременского университета, советник по правовым вопросам в постсоветских странах Рольф Книпер.

Первый заместитель министра налогов Натиг Амиров отметил необходимость внесения соответствующих изменений в главы Гражданского кодекса, касающиеся физических и юридических лиц, с целью усовершенствования в соответствие с темпами развития общественных отношений на основании существующей в Азербайджане законодательной базы. На заседании были выслушаны и обсуждены замечания немецких экспертов по проектам, касающимся общих вопросов, обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов главы "Юридические лица" Гражданского кодекса. Также было отмечено, что в будущем планируется разработать проект изменений в Гражданский кодекс с целью продолжения обмена мнениями по изучению международного опыта в этих сферах, применении успешного опыта в контексте существующих общественных отношений, усовершенствования гражданского законодательства, связанного с физическими и юридическими лицами.

Обсуждения продолжатся до 12 декабря.