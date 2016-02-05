В министерстве связи и высоких технологий начались финансовые проверки

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По результатам проверок Государственной службы финансового надзора (ГСФН) министерства финансов в 29 организациях выявлены факты присвоения на общую сумму 625,24 тыс. манатов. Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Помимо этого, обеспечен возврат в бюджет средств на сумму 1 414,45 тыс. манатов из 1 483,53 тыс. манатов излишних и необоснованных выплат, выявленных в ходе проверок бюджетных организаций со стороны ГСФН в предыдущие периоды.

По результатам прошлогодних проверок в отношении допустивших недочеты должностных лиц составлены соответствующие протоколы, в отношении 931 должностного лица применены штрафы на общую сумму 576 тыс. манатов и обеспечена выплата указанных штрафов в бюджет.

В тоже время начата проверка финансово-хозяйственной деятельности таких структурных единиц министерства связи и высоких технологий как Производственное объединение "Бакинская телефонная связь", Информационно-вычислительный центр, Aztelekom, Azintelekom, ООО "Азерпочта" и находящихся в их подчинении учреждений.