Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли структурные изменения.

Об этом сообщили Report в аналитико-информационном отделе министерства.

Так, согласно приказу министра налогов, государственного советника первого ранга Государственной налоговой службы Фазиля Мамедова проведены определенные структурные изменения Аппарата министерства налогов, Бакинского налогового департамента при министерстве налогов, территориальных налоговых департаментов министерства налогов и управлений. Руководители Территориального налогового департамента №2, территориальных налоговых управлений № 3, 4, 5 и 9 заменены в порядке ротации, некоторые руководящие лица Бакинского налогового департамента и начальник Территориального налогового управления №6 освобождены от занимаемых должностей и отправлены в распоряжение.