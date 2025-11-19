В Милли Меджлисе предложили создать "Фонд техноинноваций"

Создание "Фонда технологических инноваций" с совместным участием государственного и частного капитала могло бы значительно расширить возможности прямой финансовой поддержки развития стартап-экосистемы, цифровизации, научных исследований и технологически ориентированных проектов.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Тахир Миркишили в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он также предложил пересмотреть налоговую политику, привязав налоговые льготы к показателям производительности труда. По словам депутата, льготы по НДС и налогу на прибыль должны быть ориентированы на рост производительности, экспорт и занятость. Депутат предложил обязать предприятия, получающие льготы, ежегодно представлять отчет о результатах деятельности, что позволило бы объективно оценивать эффективность этих преференций.

"Подготовка "Документа об эффективности льгот" в Азербайджане каждые 3 года может положительно повлиять на повышение прозрачности и расширение налоговой базы. Например, решение Кабинета Министров о снижении таможенных пошлин на импорт 272 видов сырья и промежуточных товаров, используемых во внутреннем производстве, до 0% сроком на 7 лет с 1 января 2024 года уже начало оказывать положительное влияние на показатели экспорта", - утверждал Миркишили.