В Казахстане закрылись пункты обмена валюты

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В ряде городов Казахстана, таких как Алматы, Костанай, Кокшетау, Шимкент, закрылись пункты обмена валюты. Как сообщает Report, об этом пишет "Tengrinews". Причиной тому называется девальвация национальной валюты - тенге.

Обменные пункты и банки Казахстана приостановили продажу доллара.

Средневзвешенный курс тенге на утренней основной торговой сессии на Казахстанской валютной бирже (KASE) сложился на уровне 255,26 тенге за доллар против 188,38 тенге накануне, упав на 35,5%.

В четверг премьер-министр Казахстана Карим Масимов объявил о том, что Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор.

По данным биржи, объем торгов составил 115,550 млн. долларов.

В середине июля Национальный банк расширил коридор колебания обменного курса тенге с 170-188 тенге до 170-198 тенге за доллар, мотивировав это ухудшением внешней конъюнктуры и, прежде всего, снижением стоимости нефти.