В какой валюте хранить сбережения?

Доллар и евро удерживают гегемонию в мире, однако с прошлого года спрос на эти валюты резко снизился. В 2019 году доля американской валюты в международных расчетах снизилась до самого низкого уровня за последние два десятилетия. Международные резервы в евро тоже упали до исторического минимума. Несмотря на это, евро и доллар остаются самыми востребованными денежными единицами в Азербайджане.

Report изучил, сколь надежно в Азербайджане хранить сбережения в евро и долларах.

Комментируя данный вопрос, эксперт-экономист Рашад Гасанов отметил, что большинство переводят накопления в доллары не столько в целях инвестирования, сколько из опасений обесценивания своих сбережений:

"Экономика Азербайджана весьма проста. Соответственно поведение игроков в зависимости от конъюнктуры рынка довольно банально. Граждане склоняются к выбору той или иной валюты в зависимости от целей. Речь идет о решениях относительно накоплений, инвестиций и торгового оборота. Основным условием накоплений является определение более надежной валюты на долгосрочную перспективу. В таких условиях информация приобретает первостепенную значимость. Подавляющее большинство наших людей не следит за происходящим на мировых валютных рынках и рынках ценных бумаг. Фактически, у нас и нет большинства этих рынков. Поэтому выбор людей довольно прост.

Подобное поведение само по себе является фактором, приводящим к увеличению в нашей стране накоплений в евро и долларах. Большинство сбережений не имеют инвестиционной направленности, а продиктованы опасениями их обесценивания. Осведомленные люди прогнозируют вероятный скачок той или иной валюты и инвестируют в соответствующем направлении. В частности, мы наблюдаем инвестирование в валюты развивающихся стран, волатильность которых довольно высока. А те, кто попросту накапливают сбережения, принимают решения из опасений обесценивания. При этом они обращаются к фундаментальным денежным единицам".

По мнению эксперта, немногие инвесторы и рядовые граждане в Азербайджане склонны инвестировать в фунты стерлингов в качестве альтернативной валюты:

"Несколько иначе складывается ситуация вокруг других валют. В Азербайджане банки, как правило, используют в качестве альтернативной валюты то российский рубль, то турецкую лиру. С этими рынками сложилось тесное взаимодействие, поэтому имеется возможность перевода средств в банки этих стран. Азербайджанские банки долгое время опасаются принимать денежную единицу Ирана, поскольку это довольно рискованная валюта. У нас в ходу турецкая лира и российский рубль, однако люди не склонны инвестировать в них, разве что при необходимости оплаты, да и то в краткий срок. Чтобы убедиться в этом достаточно изучить динамику валют за последние 4-5 лет. Обе эти страны не имеют институциональных структур и ценность их валют демонстрирует серьезную волатильность в зависимости от действий глав этих стран. В России фактически отсутствует рыночная деятельность, а Центробанк лишен независимости.

Ныне на международных рынках расширяется перечень валют. Так, например, китайский юань и японская иена стали широко употребляемыми денежными единицами. Азербайджан далек от этого, поскольку наши сограждане не активны на финансовых рынках. Не очень большой объем торговых операций с этими странами предотвращает накопление в этих денежных единицах".

Эксперт считает целесообразным хранить сбережения в нескольких валютах:

"На мой взгляд, в настоящее время целесообразно хранить средства в нескольких валютах. Речь идет о пассивных накоплениях. Это может быть азербайджанский манат, евро, доллар или фунт стерлингов. А для активных участников валютного рынка целесообразно инвестировать в зависимости от конъюнктуры рынка в такие валюты, как японская иена и швейцарский франк. Можно также воспользоваться преимуществами российского рубля и турецкой лиры".

Затронув вопрос хранения банками депозитов в различных валютах, Р.Гасанов отметил:

"Наши банки принимают депозиты в различных валютах. Различных, то есть отличных от азербайджанского маната. Однако окажись депозит в иранском тумане, то банк, наверняка, не примет его. При отсутствии соответствующего рынка у нас эта денежная единица не котируется. Японская иена у нас тоже используется не часто. Обычно банки акцентируют внимание на спросе той или иной валюты. Если нет спроса, банки рисковать не станут. Несмотря на то, что Центральный банк ежедневно обнародует курс денежной единицы Ирана, банки испытывают определенные трудности при обмене этой денежной единицы в Центробанке. Поэтому банк оставляет этот вопрос на свое усмотрение. Никто не вправе навязывать ему то или иное решение. Законом тоже подобное не предусмотрено. Банки склонны принимать депозиты и формировать кредитный портфель в более стабильной валюте".