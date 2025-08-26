В каком районе Баку работники получают самую высокую зарплату?

14:07

По состоянию на 1 июня 2025 года самая высокая заработная плата среди наемных работников в городе Баку зафиксирована в Пираллахинском районе. В целом по столице число работающих по найму превысило 980 тыс. человек, а средняя месячная заработная плата выросла на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1 374,9 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку, средняя месячная заработная плата 7 408 наемных работников в Пираллахи составила 2 358,2 маната.

На втором месте в списке Сабаильский район, где средняя зарплата 117 846 работников составляет 2 тыс. 28,8 манат, а на третьем месте — Гарадагский район - 24 569 работников (1 623,3 маната).

Таблица по числу наемных работников и средней месячной номинальной заработной плате по районам Баку: