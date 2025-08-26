О нас

В каком районе Баку работники получают самую высокую зарплату? 

Финансы
26 августа 2025 г. 14:29
По состоянию на 1 июня 2025 года самая высокая заработная плата среди наемных работников в городе Баку зафиксирована в Пираллахинском районе. В целом по столице число работающих по найму превысило 980 тыс. человек, а средняя месячная заработная плата выросла на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1 374,9 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку, средняя месячная заработная плата 7 408 наемных работников в Пираллахи составила 2 358,2 маната.

На втором месте в списке Сабаильский район, где средняя зарплата 117 846 работников составляет 2 тыс. 28,8 манат, а на третьем месте — Гарадагский район - 24 569 работников (1 623,3 маната).

Таблица по числу наемных работников и средней месячной номинальной заработной плате по районам Баку:

Число наемных работников

Среднемесячная заработная плата (манат)

Город Баку - всего

980 975

1 374,9

В том числе: районы

Бинагадинский

69 184

944,0

Хатаинский

92 818

1 265,3

Хазарский

33 106

1 603,3

Гарадагский

24 569

1 623,3

Наримановский

115 737

1 130,6

Насиминский

226 018

1 462,0

Низаминский

62 996

1 232,5

Пираллахинский

7 408

2 358,2

Сабунчинский

38 473

999,7

Сабаильский

117 846

2 028,8

Сураханский

22 110

917,5

Ясамальский

170 710

1 127,7
Версия на азербайджанском языке Bakının hansı rayonunda işçilər daha çox əməkhaqqı alır? - SİYAHI

