В каком районе Баку работники получают самую высокую зарплату? 

По состоянию на 1 июня 2025 года самая высокая заработная плата среди наемных работников в городе Баку зафиксирована в Пираллахинском районе. В целом по столице число работающих по найму превысило 980 тыс. человек, а средняя месячная заработная плата выросла на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1 374,9 маната.
Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку, средняя месячная заработная плата 7 408 наемных работников в Пираллахи составила 2 358,2 маната.
На втором месте в списке Сабаильский район, где средняя зарплата 117 846 работников составляет 2 тыс. 28,8 манат, а на третьем месте — Гарадагский район - 24 569 работников (1 623,3 маната).
Таблица по числу наемных работников и средней месячной номинальной заработной плате по районам Баку:
|
Число наемных работников
|
Среднемесячная заработная плата (манат)
|
Город Баку - всего
|
980 975
|
1 374,9
|
В том числе: районы
|
Бинагадинский
|
69 184
|
944,0
|
Хатаинский
|
92 818
|
1 265,3
|
Хазарский
|
33 106
|
1 603,3
|
Гарадагский
|
24 569
|
1 623,3
|
Наримановский
|
115 737
|
1 130,6
|
Насиминский
|
226 018
|
1 462,0
|
Низаминский
|
62 996
|
1 232,5
|
Пираллахинский
|
7 408
|
2 358,2
|
Сабунчинский
|
38 473
|
999,7
|
Сабаильский
|
117 846
|
2 028,8
|
Сураханский
|
22 110
|
917,5
|
Ясамальский
|
170 710
|
1 127,7