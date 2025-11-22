В каких отраслях сосредоточена основная часть льготного кредитования в Азербайджане?

В январе-октябре 2025 года Фонд развития бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана выдал на финансирование 5 355 проектов (рост за год на 13,4%) льготные кредиты на сумму 290,4 млн манатов (54,3%).

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за счет выданных кредитов планируется создать 3 865 новых рабочих мест.

46,2% выданных кредитов направлено на производство и переработку промышленной продукции, 44,1% - на производство сельскохозяйственной продукции, 7,1% приходится на сферу услуг, а 2,6% - на другие отрасли.

За десять месяцев 99,7% профинансированных проектов приходятся на субъектов микро- (93,7%), малого (4%) и среднего предпринимательства (2%).

Из общей суммы выделенных льготных кредитов 89% получили субъекты микро- (60,4%), малого (14,7%) и среднего бизнеса (13,9%).

В отчетном периоде большая часть кредитов выдана ОАО "Bank Respublika". В январе-октябре текущего года банк выдал предпринимателям льготные кредиты на общую сумму 58,9 млн манатов (на 1 579 проектов). В ТОП-5 по объему выданных кредитов входят также ОАО "PASHA Bank", по линии которого распределено 35 млн манатов , ОАО "Yelo Bank" - 32,3 млн манатов (на 1 108 проектов), ОАО "Kapital Bank" - 31,4 млн манатов (на 342 проекта) и ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) - 30 млн манатов.

Напомним, что в 2024 году количество субъектов предпринимательства, профинансированных из средств Фонда, составило 5 722 (рост на 74,3%) на сумму 248,1 млн манатов (+28%).