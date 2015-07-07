В июне объем денежной базы в Азербайджане ​уменьшился

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем денежной базы по состоянию на 1 июля 2015 года составил 7 487 млн. манатов. Это по сравнению с 1 июня меньше на 110,3 млн. манатов, или 1,4%.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, по сравнению с началом текущего года этот показатель уменьшился на 4 054,9 млн. манатов, или 35%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 3 998,2 млн. манатов, или 34,8%.

Отметим, что 1 сентября 2014 года денежная база достигла пикового уровня - 11 743,6 млн. манатов.